A "Ballando con le Stelle" debutta Gessica Notaro ma è già una star

Ballando con le Stelle sta riscaldando i motori in vista dell'esordio sabato 10 marzo. Milly Carlucci, Paolo Belli e un robot saranno i conduttori della nuova edizione. Squadra vincente non si cambia: stessa giuria e stessi opinionisti di sempre. Nuovo, come sempre, il cast che potrà contare su una futura stella: Gessica Notaro.

I ballerini provetti sono impegnatissimi in sala prova con i rispettivi maestri. Tra le danzatrici più attese c’è Gessica Notaro, la modella sfregiata in volto con l’acido dall’ex fidanzato. La ragazza ha impressionato fin da subito per la sua reazione e il suo coraggio. Milly Carlucci le ha dato la possibilità di rinascere e lei ha accettato con entusiasmo.

Gessica, che porta una benda ricamata sull’occhio, ballerà in coppia con Stefano Oradei e sul suo profilo Instagram ogni giorno pubblica foto e video che trasmettono voglia di vivere. Nell’ultimo scatto è impegnata nelle prove con Oradei ricevendo un commento da Elisabetta Canalis, giurata di Sanremo Young. Due parole: “sarai strepitosa”. L’ex velina fa il tifo per lei e non sarà la sola. Gessica è fidanzata da giugno con un ex collega del delfinario dove lavorava. Si tratta di Allen Esposito Linares, 37 anni, originario di Cuba. E’ stato lui a ridarle la fiducia nel prossimo. Nel post su Facebook, la Notaro scrisse: “Ecco l’uomo della luce. L’uomo che in questo percorso così doloroso e impervio non ha mai smesso di tenermi la mano. (…) per lui resto sempre la donna più bella del mondo”.