L'amore fra Luca Onestini e Ivana Mrazova fa irruzione nel programma "90 Special" di Nicola Savino. Ieri sera, durante la diretta, il conduttore ha chiamato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip in studio: “Dai, dai, che in radio si fa così, si improvvisa”.

La modella interpretava Cameron Diaz in “Tutti pazzi per Mary” e Luca non ha resistito baciandola due volte con trasporto davanti al pubblico divertito e urlando felice: “È mia, è mia”. Che Luca fosse innamorato di Ivana era chiaro fin dai tempi del Grande Fratello Vip, quello che stupisce è lo sguardo estasiato della modella ceca. Sempre molto misurata, l’affascinante Ivana sembra sempre più presa dal suo “Onesto”. Sguardi languidi, messaggi d’amore e siparietti. Due pezzi di puzzle che si sono incastrati.