Sting al Festival di Sanremo con le canzoni italiane

I primi nomi ufficiali cominciano a essere snocciolati. I riflettori si sono accesi su Sting, Shaggy e James Taylor. I primi due si esibiranno insieme, visto che hanno anche collaborato al nuovo album di Sting intitolato "44/876" in uscita ad aprile. Ma l'arrivo del "pungiglione" sul palco dell'Ariston non coinciderà solo con una passerella personale. L'ex Police si misurerà con la canzone italiana e farà omaggi alla nostra tradizione, come dovranno fare tutti i superospiti del Festival targato Baglioni. Ma ci sarà anche James Taylor, in rappresentanza del miglior cantautorato d'oltreoceano. In queste ore, però, i nomi si rincorrono e coinvolgono (ancora senza conferma ufficiale) anche Laura Pausini, Biagio Antonacci, Gianni Morandi, Il Volo e Renato Zero. In attesa del sì definitivo siamo certi che sorprese arriveranno ogni giorno.