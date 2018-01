Isola dei famosi, Francesca Cipriani sviene dopo la crisi di panico

Sull’Isola dei Famosi ci sono diverse attrici, una non molto brava è Francesca Cipriani. In tre giorni ha già avuto due crisi. La prima in diretta televisiva quando non voleva buttarsi dall’elicottero e la seconda oggi. Avrebbe avuto un’intossicazione alimentare, è quasi svenuta facendo piangere Chiara Nasti e indisponendo Nino Formicola. L’intervento del medico è stato immediato ma non risolutivo così Amaurys se l’è dovuta caricare letteralmente sulle spalle e metterla sul barchino per un controllo al centro medico. Più tardi è ritornata e ha tranquillizzato la madre: “Volevo rassicurare la mamma, sto meglio, ma questo è il terzo giorno senza mangiare e la cosa si fa sentire. La prima cosa a cui tengo è la salute. La mia testa è a mille ma il mio corpo ha ceduto”. Più tonica Chiara Nasti che sarà facile al pianto ma è brava a pescare: “Mi arrangio perché da piccola pescavo. Mi chiamavano Sampei”. Al momento la grande delusione è Franco Terlizzi. Il gigante non fa nulla tranne che esprimere giudizi su tutti. E pensare che poteva esserci Deianira.