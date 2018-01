L’addio di Loredana Lecciso e quello che darà alle scene, Sanremo, Romina, il caso Weinstein e il vino pugliese. Dall’alto dei suoi 74 anni, Al Bano è attivo su più fronti, anche se conferma la volontà di lasciare la musica alla fine del 2018. Poi chissà...

Al Bano, dopo 18 anni di vita insieme e due figli Loredana Lecciso vuole lasciarla. Come ha reagito alla notizia?

«Non ho nessuna intenzione di entrare in questa bolgia. Ormai leggo la mia vita sui giornali ma non sempre si dice la verità. Insomma non è detto che sia tutto vero. Innanzitutto è sbagliata la formula. Se due persone si lasciano bisogna deciderlo insieme. Comunque a me non risulta nulla».

Ma con Loredana vi siete sentiti almeno al telefono?

«Certo. Ma non voglio parlarne».

All’origine della decisione della Lecciso ci sarebbero i sel- fie scattati du- rante la tour- née in Germa- nia con Romi- na. Com’è nata la vostra reunion artistica?

«Tra me e Romina è successo sempre tutto per caso. Questa volta è nato tutto per volontà dell’impresario russo Agapov che voleva festeggiare il mio settantesimo compleanno. E da lì è stato un susseguirsi di eventi».

Romina ha detto di amarla ancora. Ha mai pensato che dalla reunion artistica potesse rinascere anche il vostro rapporto sentimentale?

«Sono passati troppi anni e sono cambiate troppe cose. La cosa più bella è che siamo passati da una fase di scontri a una fase di inconri. Romina è la madre dei miei figli e non posso...

