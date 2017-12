Fabio Fazio è disposto a tutto pur di risollevare il suo Che tempo che fa. Anche a colorare di trash il salotto radical chic di Rai 1 concedendosi al bacio sulla bocca di Filippa Lagerback. L'assalto della conduttrice svedese, 44 anni, arriva dopo la proposta di nozze ricevuta da in diretta tv da Daniele Bossari, neo vincitore del Grande Fratello Vip. Una vendetta per il bacio in diretta tra il suo promesso sposo e Ilary Blasi. Insomma, il metodo reality irrompe a Che tempo che fa, ma i risultati non arrivano. E pensare che tra gli ospiti c'erano gli U2.

E' infatti altalena negli ascolti domenicali di Che tempo che fa, ieri in calo, leggero rispetto a una settimana fa: gli spettatori su Rai1 sono stati 3 milioni 978mila con share del 14,6%, contro i precedenti 4 milioni 58mila e il 15,4%. Oltre a Bono Vox e soci sono apparsi nel salotto di Rai 1 il presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, che ha anche presentato il simbolo della nuova formazione politica della sinistra; c'erano Renzo Arbore e Nino Frassica ed inoltre l'etoile Roberto Bolle.

Tra i concorrenti, risalita di Massimo Giletti su La7 con la sua Non è L'Arena: 1 milione 312mila spettatori con share del 6%, rispetto a 1 milione 248mila e al 5,83% di una settimana fa. Il trend di Giletti resta confermato intorno al 6%. La serata ha visto il predominio della fiction di Canale 5 Rosy Abate: la puntata di ieri e' stata vista da 5 milioni 291mila spettatori con share del 20,9%. Quanto a Domenica In, la trasmissione pomeridiana di Rai1 è stata seguita da 2 milioni 507mila spettatori con share del 14,4%, in significativo aumento rispetto a sette giorni fa: allora gli spettatori furono 1 milione 661mila con share del 10,7%.