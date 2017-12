Tu sì que vales tra flop e scivoloni. E i social afaltano Belen: lato B gonfiato

"Salah The Entertainer" vince "Tu sì que vales". Si è concluso così lo show del sabato sera che vede Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari giudici del talent con il contributo della scoppiettante Mara Venier a capo della giuria popolare e la doppia (all'inizio triplice) conduzione di Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez. Non tutti sono contenti perché per l'argentina è stato un tonfo: redarguita due volte da Maria De Filippi in diretta tv, nomi storpiati e un susseguirsi di gaffe. Pollice all’ingiù dal pubblico anche per il lato B e la "sporgenza" sospetta.

Razzie Awards

"Tu sì que vales" ha chiuso con 5.299.000 telespettatori e il 27,4% di share contro il 28,6% della semifinale. Non c'è stato il boom di ascolti per la finale dello show del sabato sera condotto da Maria De Filippi ma, insieme al GF Vip, è uno dei programmi più visti dopo la ripresa della stagione televisiva. Ai dati Auditel vanno aggiunti i commenti dei social che in quanto a sarcasmo, talvolta, sono in grado di battere Groucho Marx. La conduzione di Martin Castrogiovanni e soprattutto di Belen Rodriguez è stata demolita a suon di battute.

La finale è stata uno slalom pericoloso fin dall'inizio, da quando Castrogiavanni ha interrotto l'applauso (voluto da Gerry Scotti) in onore di Lando Fiorini per parlare della crociera in palio. Poi ha pure lanciato petardi ad altezza viso dei giurati. Passi per Martin, un rugbista che, appunto, passava lì per caso, ma che Belen, donna di spettacolo desiderosa di parlare solo del suo lavoro, non sia stata in grado di condurre semifinale e finale in diretta ha trasmesso sgomento e seminato dubbi nei telespettatori. Era una prova generale per la conduzione del Grande Fratello Nip i cui casting sono aperti? Allora non è eresia riconoscere che il test sia fallito. Se in Italia, come in America, assegnassero i "Golden Raspberry Awards" o "Razzie Awards" (i premi ai peggiori attori della stagione), beh Belen sarebbe una papabile vincitrice per la diretta di ieri.

Nell'ordine: si esibisce il cantante Giovanni Cervelli e Belen commenta: "Ci hai fatto alzare i peli". I social la sbeffeggiano. Più tardi cambia vestito (bianco di pizzo trasparente sulle gambe magre lunghe e sottili), Castrogiovanni lo nota e lei: "Questo è il mio talento, cambiare abito in un minuto". Voleva essere autoironica però suscita altre polemiche. Anche perché più tardi afferma: "Non l’ho pagato io il vestito" e la De Filippi la rimprovera e le fa notare che non ha detto una cosa elegante ma l'argentina ribadisce: "È vero me l'hanno prestato".

Ancora presa dalla centralità del suo vestito in una finalissima di talenti originali, sbaglia il cognome di Davide Santacolomba. Oltre la mezzanotte, Belen interpella i giurati sui 4 finalisti: "Chi volete che vinca?". Peccato che il televoto sia ancora aperto e che una risposta possa influenzare i votanti. Ancora una volta è la De Filippi a prendere in mano le redini della situazione e stendere un velo pietoso. La showgirl argentina non ha né tempi, né ritmo, né misura. Di rado si stacca dalla scaletta e quando lo fa è uno scivolone: "Mi fanno cenno che il televoto è chiuso, quindi chiudo il televoto". La vecchia formula “chiudo ufficialmente il televoto” deve esserle sembrata banale e superata. Verso l'una di notte o ha sonno o ha voglia di andare a casa: ascolta il pronostico sul vincitore di Maria, Zerbi e Mammuccari e ignora Venier e Scotti. Al momento della proclamazione di Salah si dimentica di chiamare i vertici della Costa che hanno regalato una crociera. Lei lo sottolinea: "Per l’emozione abbiamo fatto un po' di pasticci". Conclude con "Tu sì que vales" tornerà tra una manciata di mesi". Con o senza di lei?

Social dixit

Gli utenti dei social si sono espressi in maniera lapidaria. “Stamattina vedo solo tweet e articoli sull’incapacità di Belen Rodriguez nel condurre Tu si que vales, mi chiedo: ve ne accorgete solo ora?”; “Sbaglia i nomi dei concorrenti, non sa pronunciare una frase decentemente e vogliono darle la conduzione del GF 15?”; “Certo che tra Martin e Belen non esce una frase in italiano che sia una”; “Belen non sa gestire una registrata e stasera pure peggio con la diretta, sicuri di volerle dare il GF15?”; “Basta guardare 3 minuti di diretta per capire che affidare la conduzione del GF a Belen sarebbe una put***a di proporzioni cosmiche”. C’è chi suggerisce: “cara queen Mary, ecco idee per nuovi conduttori di tusiquevales, Luca Onestini e Raffaello Tonon o Giulia e Ivana o Bossari o TUTTI ma por favor Basta Ramirez in tutti i luoghi, laghi e palinsesti”. E chi ammette: “Non capisco quando parla, non diverte, non esplica empatia, sbaglia tutto e nulla ho girato”.

"L’altro protagonista"

Una serataccia per Belen anche per la tenuta fisica. Il suo lato B lievitato come un bel panettone ha riempito le pagine di Instagram, Twitter e Facebook. Un fuoco di scherno e derisione: “Perché si è fatta quel culo spropositato?”; “Allora non l’ho notato solo io”; “Avevo paura che le protesi al sedere di Belen uscissero fuori dallo schermo della mia tv”; “Di profilo è deforme”; "Ditemi che si è messa un'imbottuitura".

Il lato B divide: palestra o chirurgo? Chi fa sport sostiene che sia impossibile avere un fondoschiena così sviluppato a fronte di gambe magrissime, chi non lo fa si domanda in quanto tempo raggiungerà quei risultati, altri si chiedono quanto silicone ci sia voluto, altri ancora invitano a non essere invidiosi. C’è pure chi sostiene si tratti di una mattana per la serata: avrebbe rinforzato il lato B con un'imbottitura. E poi d'improvviso un flash. Ricordi Aida Yespica che al GF Vip disse rispondendo a un quesito di Malgioglio: "Chiederei a Belen perché ti sei rifatta il fondoschiena così grosso?".