Giallo con polemica per il tweet al veleno pubblicato dall'account @ritabellanza contro i Maneskin. Finisce la semifinale di "X Factor 11" e scoppia il caso su Twitter. Durante la trasmissione spunta sui social il commento cinguettato dal presunto profilo della cantante eliminata la scorsa puntata: "I Maneskin mi sono sempre stati sulle palle. Si sono montati la testa. All’inizio non erano così!”. In un attimo il tweet fa il giro del web ma poi sparisce insieme all'account sul quale è stato pubblicato.

Nel frattempo, mentre gli utenti si scatenano e la Rete si divide fra chi pensa che si tratti di un fake e chi invece ritiene che si tratti veramente di Rita Bellanza, sul profilo ufficiale di X Factor e sul profilo ufficiale Instagram della cantante finita nella bufera vengono pubblicate le smentite: "L'account è un fake" scrivono. Eppure quel @ritabellanza dove è stato pubblicato il tweet incriminato, e che adesso non esiste più, è stato usato su Twitter per almeno un mese dai giudici del talent, dal pubblico ma anche dalla stampa per interagire con la cantante (quella vera). Mistero.