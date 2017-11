"Corteggiatore " di "Uomini e Donne" ruba il portafogli al rivale durante la trasmissione

Ha rubato un portafogli ad un "corteggiatore" rivale durante la registrazione di una puntata di «Uomini e Donne», il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, e si è allontanato con l’intenzione di tornarsene in Calabria.

CHI È

Protagonista della vicenda un altro «corteggiatore, un 26enne, che aveva così pensato di "arrotondare" il suo gettone di presenza alla fortunata trasmissione televisiva.

Alla fine della registrazione, tenendo in tasca il portafogli dell’avversario in amore, ha poi imboccato l’autostrada diretto a sud per tornarsene in Calabria ma, giunto in provincia di Frosinone, è stato raggiunto telefonicamente dalla redazione del programma. Era stato scoperto e gli si chiedeva di restituire il maltolto.

LE SCUSE

Il giovane si sarebbe giustificato asserendo di non essersene accorto, che si era trattato di un incidente. Uscito al casello di Frosinone, si è poi recato in questura per riconsegnarlo. Gli uomini del vice questore Genovesi, però, dopo essere andati a fondo sulla vicenda, hanno provveduto a denunciare il "corteggiatore" per furto