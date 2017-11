Questa volta al Grande Fratello Vip è il turno del crossover “dentro-fuori”, ex da una parte e dall’altra. Dentro la casa della porta rossa ci sono Luca Onestini lasciato da Soleil al momento ferma ai box, Ignazio Moser la cui ex Virginia è corteggiatrice di Nicolò Brigante “Uomini e Donne” e Cecilia, nuova fidanzata di Moser, il cui ex Francesco Monte è ospite al "Maurizio Costanzo Show".

I reduci di casa Rodriguez

Maurizio Costanzo, in un passato non troppo lontano, ha criticato Belen Rodriguez. Il buon rapporto con Stefano De Martino è cosa nota. La trasmissione inizia con un intervento di Dario Vergassola, ottimo aggancio per il giornalista: “A proposito di ‘donne che non la danno mai, Monte ne vogliamo parlare? Lei ha scoperto certe verità. Il vostro rapporto era vero e consolidato. Il modello aspirante attore, si è tagliato i capelli. Un gesto simbolico come quello che fanno le donne: un taglio al passato. Risponde con un chiaro e fresco sorriso: “Forse ho scoperto una verità che forse già sapevo, sì erano 4 anni e mezzo che stavamo insieme. Sfido chiunque a non soffrire in un situazione del genere”. Costanzo ha l’autorevolezza di dire ciò che i social network (profili veri o fake di fan non ha alcuna rilevanza) gridano da quel dì “che si levò un fil di fumo”: “Lei è stato lasciato davanti a milioni di persone. La trovo una cosa di una sgradevolezza assoluta, una mancanza di riguardo, una cosa di malcostume. Ma è modo di lasciare davanti alle telecamere con milioni di telespettatori che guardano? Ma dai” E poi: “L’ha già rimpiazzata?”, “No” risponde serafico Monte. Costanzo non va certo in punta di fioretto: “Uno storico della famiglia Rodriguez è Stefano De Martino. L’apripista è stato Stefano. Balla ancora il tango argentino?” e il ballerino di Amici: “C’è di peggio però quello che voglio dire è che l’amore è difficile da gestire, mi dispiace per Francesco. Il contesto e il modo sono stati sbagliati, non voglio cavalcare finiti moralismi, tutti abbiamo lasciato e siamo stati lasciati ma non in questo modo”. Per il padrone di casa è l’assist perfetto, nemmeno fosse stato studiato a tavolino: “Il modo e il contesto, davanti alle telecamere, e dai ragazzi”. Che gli vuoi dire? Che l’armadio era in ordine? Maurizio Costanzo è giornalista di razza, di quelli veri, e stuzzica Monte: “Vuol far morire quelli dentro la casa? Balli con Michelle Hunziker”. Il popolo del web (non tutto ovviamente) stringe in un abbraccio virtuale l’uomo che ha potuto dire liberamente ciò che pensa senza essere accusato di invidia, voyeurismo visionario e malizia. E pure di “poraccitudine has no limits”.

Nel pomeriggio, il Grande Fratello Vip aveva dato modo a Cecilia di chiarire il suo pensiero su Francesco Monte. Dopo aver disegnato la linea della vita, ha raccontato tutto a Aida Yespica e Ivana: “Stavo male in Argentina, stavo malissimo in Italia. Ero depressa, piangevo tutti i giorni, stavo sempre chiusa in casa, guardavo le telenovelas e bevevo mate. Non avevo una vita mia, Francesco mi ha dato la sua, sono rinata nel bene e nel male perché io ero fuori di testa. E’ una persona meravigliosa però quando stavamo insieme dicevo solo ‘Francesco qui, Francesco vuole, Francesco dice, Francesco non vuole’. Mi impediva di spogliarmi, per uno shooting ci mettevo tre ore invece di una, non voleva che ballassi sui tavoli. Gli altri mi hanno sempre tradita, Francesco no. Mi dispiace non esserci per i suoi 30 anni. Ora però sto bene, sono felice, mi sento me stessa”. Voleva una vita un po’ più pepata e l’ha trovata. Il feeling con Ignazio Moser è a 360°, anche il modo di scherzare è affine. Moser esce dal confessionale dove aveva il compito di indovinare un rumore: “Era quello di una sega” e Cecilia, detta Ssesilia: “Le mie sono silenziose"

Intanto a "Uomini e Donne" è l’opinionista Tina Cipollari a usare il sarcasmo. Rivolta alla bellissima Virginia, corteggiatrice (poco creduta) di Nicolò Brigante: “Si sono lasciati perché Ignazio le ha messo una sola stellina”. Dall’uomo delle stelle all’uomo dell’agenda con le stelle. Quando una parola fa la differenza.