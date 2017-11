Francesco Monte dopo l'addio a Cecilia naufraga sull'Isola dei Famosi

Di reality in reality. Francesco Monte, dopo la rottura con la fidanzata Cecilia Rodriguez nella Casa del Grande Fratello Vip, naufraga sull'Isola dei Famosi insieme all'ex cognato Stefano De Martino che, in Honduras, vestirà i panni dell'inviato. Alla produzione del programma, che sarà nuovamente condotto da Alessia Marcuzzi, è bastato vedere l'ex tronista in diretta su Canale 5 mentre veniva mollato dalla sorella di Belen davanti a tutta Italia. Il motivo? La sbandata per Ignazio Moser, il figlio dell'ex ciclista e inquilino con lei nella Casa di Cinecittà.