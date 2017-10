Loredana Lecciso ironizza su Al Bano e Romina: si amano ancora? mi viene da ridere

Si torna a parlare del caso Al Bano e Romina. Loredana Lecciso, ospite della trasmissione "Verissimo" in onda domani, risponde alle parole di Romina che aveva parlato di amore col cantante pugliese. Alla conduttrice Toffanin, la Lecciso ha detto di poter "comprendere che dall’esterno le parole di Romina possano sembrare dirompenti ma le ho trovate divertenti. Forse come mamma dei miei figli potrei non averle gradite particolarmente. È stata un’ironia divertente ma opinabile”. E sulla relazione artistica tra suo marito e la sua ex ha aggiunto: "Il concerto è un momento loro. L’ho anche vissuto come un momento di tregua. È stato molto più piacevole vederli esibire sulle tavole di un palcoscenico piuttosto che in un’aula di tribunale” .