Annullata l'Isola dei famosi 2018, a gennaio va in onda il Grande fratello senza vip

Brutte notizie per gli appassionati dell'Isola dei famosi. Con ogni probabilità il reality condotto da Alessia Marcuzzi nel 2018 non andrà in onda. Sostituito, da gennaio del prossimo anno, dal Grande Fratello nella versione tradizionale, senza vip. L'indiscrezione sarebbe trapelata in occasione della presentazione dei palinsesti di Mediaset, dove il reality dei famosi sembra definitivamente sparito. Resta ora da capire se a condurre il GF sarà ancora la Marcuzzi, al timone del programma già da dieci anni. Oppure se al suo posto arriverà Ilary Blasi, grazie agli ottimi ascolti di questi giorni sempre su Canale 5 nella versione vip del primo reality italiano.