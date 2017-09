Se l'anno scorso la reginetta indiscussa nella casa del Grande Fratello Vip era Valeria Marini, quest'anno senza ombra di dubbio scettro e corona vanno a Carmen Di Pietro. L'ex signora Paternostro “regala” al pubblico del GF un risveglio trash, senza trucco e con tanto di reggiseno indossato sulla testa. E su Twitter arrivano decine di commenti, alcuni dedicati a questo nuovo modo di portare l’indumento intimo, altri alle “chicche” regalate da Carmen durante la puntata di ieri sera: “Carmen di Pietro in giro per la casa con il reggiseno in testa è la mia ispirazione di vita”, scrive qualcuno. E sui reggiseni in casa nasce una vera e propria scuola di pensiero.

Ad attirare l'attenzione è la molto discussa scelta della Di Pietro di lasciare l'indumento intimo nel freezer perché, a suo dire, manterrebbe il seno sodo. Tesi supportata anche da Simona Izzo secondo la quale il ghiaccio contribuisce a mantenere tonico il seno.

Nel frattempo I Fratelli Rodriguez inaugurano la doccia della Casa del "Grande Fratello Vip 2017". Cecilia e Jeremias infatti sono i primi ospiti vip a "spogliarsi" e mettersi in mostra per il rito seralE. La sorellina di Belen sfoggia curve davvero mozzafiato. Non è da meno il fratello.