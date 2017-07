"Sol per voi", musica per i bambini del Gaslini

Musica, con la emme maiuscola, "Sol per voi". E se è per una buona e giusta causa, le note sono ancor più dolci. Domani pomeriggio, ore 17 presso l’aula magna dell’Ospedale Gaslini, grandi nomi per i bambini del nosocomio genovese. Un pomeriggio di intrattenimento e grandi note per allietare i bambini ricoverati e le loro famiglie.

L’evento, nato da un’idea del produttore Maurizio Martinelli, si articola nell’esecuzione di tre concerti sinfonici, tra cui quello di Pasqua e Natale, con lo scopo di accompagnare e sostenere con la musica i progetti della Band degli Orsi, un’associazione di volontariato che si occupa da quasi 20 anni di migliorare l’accoglienza dei bambini ricoverati presso il Gaslini.

Musicisti del calibro di Pierpaolo Guerrini, primo collaboratore di Andrea Bocelli, la violinista di fama internazionale Maristella Patuzzi e il trio d’archi che annovera oltre al maestro Beppe Francese alla viola, Giulio Glavina al violoncello e Elio Venali al contrabbasso, delizieranno le orecchie dei presenti con le loro performance musicali. Sul palco del teatro l’inviata de "La Vita in Diretta" e giornalista Rai, Alessandra Molinari. Il concerto è gratuito.