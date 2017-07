Temptation Island 2017, i social spingono Ruben sul trono di Uomini e Donne

Lunedì sera, nuovo capitolo della saga di Temptation Island. Non è noto se il falò di confronto, ma sarebbe meglio ribattezzarlo il falò della vergogna, riguarderà Valeria Bigella e Alessio Bruno oppure la riccioluta Sara Affifella e il fidanzato Nicola Panico, lo "scostumato" come lo ha chiamato lei dopo aver visto il suo comportamento con la tentatrice.

Per entrambe le coppie, la resa dei conti deve essere stata senza esclusione di colpi: sono usciti tutti e quattro separati. Ma si sono consolati presto rivelando con foto allegre e spensierate o outfit alla moda su Instagram che esiste una vita dopo Temptation Island, altro trampolino di lancio della premiata ditta di Maria De Filippi.

"Rivolgi il viso verso il sole e le ombre cadranno alle tue spalle." #followthesun#sole#valeriabigella#temptationisland#incanto#lei#buonasera Un post condiviso da VALERIA BIGELLA.♥️ (@valeriabigella_page) in data: 19 Lug 2017 alle ore 10:58 PDT



Gli scoppiati e Francesco detto "lenticchio" si sono ritrovati venerdì sera in un noto locale di Roma in zona Monteverde e hanno proseguito la serata in discoteca. Per gli internauti, il protagonista indiscusso della reunion di fedifraghi e farfalloni è Ruben Invernizzi, l’uomo entrato baco a Temptation Island e uscito farfalla anche se c’è chi dice che alla fine abbia ceduto e sia tornato con Francesca, la donna che lo ha ridicolizzato senza pietà e che per la legge del contrappasso si è autoridicolizzata nella quarta puntata. È rotolata giù per tutti i gradini della dignità umana nel tentativo di riprenderselo.



Il profilo di Ruben, moderno Paperino, è inondato di messaggi: complimenti, inviti a non ripensarci, proposte sexy. Insomma, piace. Talmente tanto che in migliaia stanno chiedendo alla redazione di Uomini e Donne di metterlo sul trono a partire da settembre. Per ora concentriamoci sulle perle che ci regalerà la quinta puntata di Temptation Island.