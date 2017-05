È morto Roger Moore, addio allo storico James Bond

Roger Moore, attore britannico dal sorriso malizioso e dal celebre sopracciglio alzato, è scomparso a 89 anni dopo una breve malattia. A dare l'annuncio della sua scomparsa a causa di un cancro sono stati i tre figli: Deborah, Geoffrey e Christian. Reso celebre dalla sua interpretazione nella saga di James Bond, è stato lo 007 più longevo del grande schermo con ben sette pellicole al suo attivo. Moore è stato il terzo interprete della celebre spia dopo Sean Connery e George Lazenby, dal 1973 al 1985. Prima di 007, ad aprire le porte all'attore verso il grande pubblico era stato il suo ruolo di ladro gentiluomo di Simon Templar nella serie Il Santo.

Al di là della sua carriera nel mondo del cinema, Moore è stato ambasciatore di buona volontà dell'Unicef, ruolo che gli è valso il cavalierato nel 2003 e dunque il titolo "Sir". Nato a Londra il 14 ottobre 1927, nel quartiere meridionale di Stockwell, Roger era figlio di un poliziotto e di una casalinga. Fin da giovane iniziò ad interessarsi alla recitazione e studiò alla Royal Academy of Dramatic Art: a causa della mancanza di risorse le sue lezioni furono pagate dal regista Brian Hurst che credette in lui e poi lo fece recitare nella commedia musicale "Trottie True" nel 1949. Negli anni cinquanta iniziò a comparire in pubblicità su riviste, in particolare per abiti e dentifrici.

Sposato dal 2002 con la milionaria Kristina Tholstrup, Moore alle spalle aveva già altri tre matrimoni. Il primo, dal 1946 al 1953, con Doorn van Steyn, poi sposò la vocalist Dorothy Squires. Nel 1969 il divorzio e le nozze con l'attrice italiana Luisa Mattioli. E' da lei che Moore ha avuto i tre figli Deborah, Geoffrey (anche lui attore) e Christian (produttore) che oggi hanno dato l'annuncio della sua scomparsa. L'attore e la moglie hanno divorziato nel 1993.