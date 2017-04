Samanta Togni, due di picche ufficiale a Palmese

Si esibiscono in un charleston e lasciano tutti senza parole. La coppia Antonio Palmese e Samanta Togni strapiace e viene promossa a pieni voti. "Il percorso catartico che hai intrapreso da quando sei qui ti rende ogni giorno più convincente" dice la criminologa Roberta Bruzzone ma è il commento della giurata Selvaggia Lucarelli a far drizzare i capelli alla maestra Samanta. "Antonio se ti impegni così anche con la Togni fra due anni avrete 6 figli" ironizza. Lei ribatte immediatamente e ufficializza il due di picche al suo alunno che non ha mai nascosto il suo debole: "È più facile che diventi il primo ballerino della Scala di Milano". La Lucarelli ritenta: "Come sei categorica, non lo schifare...". "Non lo schifo, io sono fiera di lui. E siamo anche diventati amici" replica seccata. Alla fine interviene la conduttrice: "Dai, era una battuta" dice Milly Carlucci stemperando la mini-polemica. E Antonio? In silenzio incassa il no e come un cane bastonato" si ritira in attesa della prossima prova che lo porterà a restare in gara per giocarsi un posto in semifinale.