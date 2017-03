Addio a uno dei padri del rock che influenzò generazioni di musicisti. La morte di Chuck Berry è stata confermata dal Dipartimento di Polizia della Contea di Charles con un post su Facebook: "Confermiamo con tristezza la morte di Charles Edward Anderson Berry Sr., meglio conosciuto come il leggendario Chuck Berry", si legge sui social. Se ne è andato così, all'età di 90 anni, un altro grande del rock, il musicista che con la sua memorabile chitarra firmò l'era del rock 'n roll attraverso brani intramontabili come "Johnny B Goode" e "Roll Over Beethoven". La polizia era intervenuta dopo una chiamata di emergenza ma al suo arrivo per il musicista non c'è stato nulla da fare.