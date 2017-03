Isola dei Famosi, Eva Grimaldi confessa: "Imma Battaglia è l'amore della mia vita"

Coccole, carezze e tanto amore. Dopo anni di indiscrezioni, gossip e depistaggi la coppia Eva Grimaldi-Imma Battaglia viene allo scoperto sull'Isola dei Famosi 2017. Il primo a svelare (per sbaglio) il segreto in Honduras è Raz Degan che davanti alle telecamere parla proprio di amore.

Poi ci sono le immagini di tenerezze scambiate mentre fanno romantiche acrobazie nelle acque cristalline dell'Honduras (pubblicate dalla rivista "Oggi") e quel bacio, inequivocabile, scappato davanti alle telecamere fra l'attrice e l'attivista LGBT. A fugare ogni dubbio, alla fine, è la stessa la Grimaldi quando arriva il momento dei saluti e la sua "amica del cuore" deve lasciare l'isola dopo la "vacanza" con i naufraghi. L'attrice non solo se la prende con Raz che non si sarebbe preso abbastanza cura di lei come avrebbe dovuto fare (Imma saluta l'attore israeliano e gli dice chiaramente: "Non mi sono sentita accolta nell'anima") ma davanti alle telecamere la Grimaldi si sfoga, piange e confessa: "Non può trattare così la persona più importante della mia vita". Poi attacca ancora l'ex di Paola Barale: "Lui vuole solo vincere, non gli frega niente dei rapporti umani".

La produzione concede alla coppia di donne di trascorrere ancora qualche ora insieme sulla spiaggia e, a cena, quello che si confidano non lascia più spazio ai dubbi: "Non pensavo più che avrei incontrato il vero amore a 50 anni, è una cosa bellissima" rivela commossa la Grimaldi. "Il nostro è un amore sincero e solido" dice la Battaglia prima di ripartire per tornare in Italia da dove continuerà a seguire l'avventura della sua naufraga.