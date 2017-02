Isola dei Famosi 2017, Moreno come Marcaccini: rischia l'espulsione per molestie sessuali

Mentre le dinamiche del gruppo dei naufraghi sull'Isola dei Famosi non migliorano, in Honduras esplode il caso Moreno. Il protagonista indiscusso della puntata di stasera sarà proprio il rapper contro il quale, nelle ultime ore, si sono schierati tutti i compagni. Dopo lo scandalo che ha travolto l'ex naufraugo Andrea Marcaccini (accusato di violenze e stalking dall'ex fidanzata, la modella Daniela De Jesus, e costretto ad abbandonare il reality) adesso anche Moreno rischia grosso. Su di lui penderebbe infatti la presunta denuncia presentata da una ragazza bresciana: il rapper sarebbe stato denunciato per molestie sessuali. A riportare la notizia Il Giornale di Brescia: "Una 28enne bresciana, Angelica, impiegata di un ufficio a Milano e cantante per passione, ha denunciato il rapper Moreno, vincitore di Amici e attuale concorrente all'Isola dei Famosi" scrive il quotidiano. "Mi ha aggredita pretendendo un rapporto sessuale e dicendomi che se non avessi accettato non mi avrebbe concesso alcuna opportunità nel mondo dello spettacolo" sostiene l'aspirante cantante che, lo scorso ottobre, avrebbe fatto un provino di fronte all'agente di Moreno. "Un'esibizione finita in modo inquietante perché Moreno Donadoni, presente nella stanza, cominciando a palpeggiarmi cercava un rapporto sessuale" denuncia la ragazza.

Malena si nasconde per evitare Moreno

Intanto sull'isola il rapper ormai non gode più delle simpatie dei suoi compagni (decisi a spedirlo in nomination) e non è più nemmeno nelle grazie di Malena che adesso non sopporta di essere continuamente abbracciata dal ragazzo. La pornostar pugliese si sfoga con la cantante napoletana Nancy Coppola: "Gli ho detto che non deve più insistere". Poi si accorge di essere osservata proprio dal ragazzo e, per evitarlo e poter continuare a parlare, si nasconde nel bagno. L'amica le dà un unico consiglio: "Intanto smettete di dormire insieme".

Insomma la puntata di stasera si preannuncia ricca di colpi di scena. Il cantante negherà le accuse di molestie sessuali? Sarà squalificato o finirà in nomination?