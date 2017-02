Isola dei famosi 2017: Degan si salva, fuori Giacomo Urtis

Massimo Ceccherini si riappacifica con Raz Degan. Ma ora è Samantha de Grenet a prendersela con il comico toscano. La diretta con i naufraghi dell'Isola dei famosi inizia subito con i "siparietti" di Ceccherini, il "pepe" di questa edizione del reality di Canale 5. Alessia Marcuzzi cerca subito di mettere pace, Degan si lancia in uno dei suoi monologhi sul senso della vita ma ora che ha la de Grenet di fianco è un po' più sereno. ma sale di nuovo il nervosismo quando il chiururgo plastico Giacomo Urtis, in nomination, se la prende con chi l'ha votato. E diventa un tutti contro tutti.

"Papà" Raz. Moreno ha trovato il suo punto di riferimento sull'Isola. Degan-santone è diventato il naufrago da seguire e dal quale imparare. Il rapper però viene accusato di essere un po' "ruffiano" dall'opinionista in studio, Vladimir Luxuria, perchè ha cercato tutta la settimana di ingraziarsi Degan, dopo averlo nominato.

L'eliminato. In nomination ci sono Raz Degan e Giacomo Urtis. Il pubblico da casa decide che ad uscire dall'Isola è Giacomo Urtis.

La leader della settimana è Samantha de Grenet, quindi non può essere nominata.

E' l'ora delle nomination. Moreno, Malena e Samantha votano Ceccherini. Eva Grimaldi, Simone Susinna, Giulia Calcaterra, Giulio Base e Nancy votano Raz Degan. Degan e Ceccherini nominano Giulia Calcaterra. Quindi in nomination vanno di nuovo Raz Degan e Massimo Ceccherini. L'appuntamento per sapere chi uscirà stavolta dal reality è per martedì della prossima settimana.