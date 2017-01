U2 a Roma, biglietti "spariti" in due ore. Ma c'è un'altra data

Assalto di fan entusiasti o bagarinaggio 2.0? I biglietti del concerto degli U2 del 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma sono letteralmente spariti nel giro di due ore e mezza. Messi in vendita sulla piattaforma TicketOne, i tagliandi sono andati a ruba tanto da sollevare dubbi sull'ennesima beffa del secondary ticketing: l'acquisto da parte di privati di grandi quantità di biglietti grazie ad alcuni software che aggirano i blocchi e la successiva messa in vendita dei tagliandi a prezzi stellari. Un fenomeno che la recente legge di Bilancio ha cercato di stroncare con pesanti sanzioni. TicketOne, però, in una nota ha chiarito che la vendita è stata monitorata e non è stato rilevato l'uso fraudolento di software per l'acquisto multiplo mentre duecento ordini sospetti sono stato cancellati e i biglietti - circa 600 - rimessi in vendita. Inoltre, "sono in corso acquisti di biglietti a campione" sui siti di rivendita secondaria, per "individuare i soggetti che hanno convogliato i biglietti su tali canali", per procedere alla "successiva cancellazione" delle loro transazioni di acquisto.

Spiegazioni che non bastano all'Unione nazionale consumatori: "Anche i biglietti per il concerto degli U2, messi in vendita questa mattina alle 10, sono andati esauriti in brevissimo tempo. Ci risiamo! E' inaccettabile! Occorre che finalmente siano applicate e diventino operative le nuove sanzioni previste dalla legge di Bilancio", dichiara in una nota Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori. "Ma non basta! Siamo stati i primi a presentare un esposto all'Antitrust, fin dal mese di maggio - continua - Ma ad 8 mesi di distanza, il procedimento non si è ancora concluso. Serve al più presto una parola definitiva da parte dell'Authority, in particolare prima dell'inizio della prossima stagione estiva".

Intanto già lunedì 23 gennaio è prevista un'altra corsa al biglietto per il secondo concerto degli U2, sempre all'Olimpico, del 16 luglio. La prevendita esclusiva è riservata agli iscritti al fanclub della band irlandese da mercoledì 18 a venerdì 20 gennaio, tutti gli altri dovranno aspettare lunedì 23 gennaio, dalle ore 10. Ed essere velocissimi.