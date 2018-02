Posseduti dal diavolo, mezzo milione di italiani dall'esorcista

Italiani sempre più posseduti dal diavolo, mezzo milione in cura dall'esorcista. "Numeri triplicati e pochi esorcisti, circa 300 per cacciare via il demonio a un esercito di indemoniati" è l'allarme di fra Benigno Palilla, esorcista dei Frati Minori Rinnovati che spiega che "è cresciuta la quantità di persone pronte a recarsi dai maghi, dalle fattucchiere, da chi legge le carte ed i tarocchi. Così facendo si apre la porta al demonio. E alla possessione» spiega l'esorcista in un'intervista a Vatican News. Il frate esorcista a Palermo ha organizzato incontri di aggiornamento che hanno ricevuto la benedizione della Conferenza episcopale siciliana e che quest’anno si svolgono dal 21 al 24 febbraio. «Tocchiamo i temi più scottanti: dalle sette legate al satanismo fino a far raccontare a dei posseduti la loro storia di liberazione» spiega don Benigno. La formazione permanente è fondamentale nella lotta contro il maligno. Fra Benigno lo sa: «Un esorcista autodidatta va incontro sicuramente a degli errori. Dirò di più: occorrerebbe anche un periodo di praticantato, come accade per molti professionisti».