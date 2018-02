Ricorrenze e coincidenze. Esattamente un anno fa Innocent Oseghale era stato arrestato dagli uomini della Squadra Mobile di Macerata nel centro della città, in pieno giorno, per aver spacciato marijuana a un minorenne. Il magistrato l'aveva subito rimesso in libertà, per poi condannarlo cinque mesi dopo a 4 mesi di reclusione (pena sospesa). Oggi, un anno dopo, il nigeriano si ritrova di nuovo davanti a un giudice, chiamato a convalidare il suo fermo, questa volta con un'accusa incomparabilmente più grave: l'omicidio di una ragazza di 18 anni e l'occultamento del suo cadavere, fatto a pezzi e poi nascosto in due valige...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI