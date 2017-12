Anche il Natale diventa social, boom di acquisti online anche tra i vip

Christmas social. Sempre più social. Se Facebook, Twitter, Instagram & Co invadono la festività sotto l’Albero di foto di ogni tipo, cartoline d’auguri animate, messaggi natalizi per sorprendere e quant’altro, anche i regali si fanno contagiare dalla rete. Eccome. Quest’anno è boom di acquisti online.

Per la prima volta, infatti, il web e i social hanno spinto le transazioni online di questo Natale verso un fatturato superiore ai tre miliardi di dollari. L'aumento rispetto all'anno precedente è stato dell'11,4%. A rivelarlo, una ricerca realizzata da Adobe. Il 40% degli acquisti ha riguardato il settore tecnologia, i negozi “fisici”, invece, hanno segnato ovunque un calo di vendite tra il 3 e il 4%. Si compra sempre più tecnologia dunque, lo si fa sempre sul web grazie alla diffusione di offerte e promozioni tramite social. Ma social fa anche rima con creatività. E spopolano letteralmente, a casa nostra, le proposte originali per le feste per chi vuole farsi ricordare con un presente personalizzato. Un esempio per tutti? “Le Collezioni di Angela”, brand coniato da Angela Mancini per le sue uniche creazioni che ammaliano vip e non.

Da Valeria Marini a Flora Canto, da Lorella Cuccarini a Nancy Brilli, Maria Grazia Cucinotta, Milena Miconi e tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo. Glamour e ricercatezza di gioielli rigorosamente hand-made realizzati “ad arte”. Dai polsini di pelle artigianale con le iniziali alle mega collane di pietre dure o i braccialetti in stile natalizio. “Tutto è iniziato quando ero all’Università. Ho cominciato per gioco, creavo collanine e oggetti sfiziosi”, racconta Angela. Poi le richieste lievitate hanno dato forma ad un marchio oggi riconoscibilissimo. E la peculiarità è che Angela Mancini non ha un negozio: la si può contattare solo tramite Facebook e Instagram. Poi a Roma, solitamente una volta al mese, presso l’Hotel Beverly Hills, nel quartiere Parioli, è possibile visitare il suo showroom pieno di novità. Per donne chic con stile, dalla personalità spiccata. Per chi è (ancora) alla ricerca di un regalo inedito per tutte le tasche.