Rubate 900 bottiglie di Brunello di Montalcino

Il brindisi di fine anno sarà amaro per un'azienda vinicola vicino Siena. A Montalcino, nella patria del Brunello sono state rubate 900 bottiglie di vino pregiato, tra Brunello e Brunello riserva, all’azienda Cupano, per un valore non quantificato ma definito ingente. Il furto è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, ma ne è stata data notizia solo oggi.

I ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, si sono introdotti prima negli uffici dell’azienda, senza trovare chiavi che potessero aprire la cantina, e hanno in seguito forzato l’apertura di una delle porte della cantina stessa. Il danno, fa sapere l’azienda, è devastante: si tratta di annate destinate all’invecchiamento, il che farebbe pensare che il furto sia avvenuto su commissione.

In base a una prima ricostruzione, fa sapere l’azienda, è stato possibile risalire ai numeri identificativi della serie di fascette all’interno della quale figurano le bottiglie sottratte, che riguardano il Brunello 2011 (tra 9186878 e 9187163), il Brunello Riserva 2009 (tra 3063127 e 3063331), il Brunello 2008 (tra 4030992 e 4031985) e il Brunello Riserva 2007 (tra 4323527 e 4323759).