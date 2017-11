L'Isis minaccia attentati in Europa a NataleE in un fotomontaggio decapita il Papa

L'Isis minaccia attentati in Europa e contro "gli adoratori della croce" durante le prossime festività di Natale e fine anno. Non solo. Il sito "Site", che monitora le attività dei gruppi jihadisti, pubblica un fotomontaggio in cui Papa Bergoglio viene decapitato. Come se non bastasse su Facebook spunta anche una pagina dei "Musulmani contro il Natale".