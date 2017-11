I coniugi Fini di nuovo davanti al pm

Vista la «mala parata» delle ultime settimane, Elisabetta Tulliani ha cambiato idea e, dopo essersi avvalsa lo scorso 5 luglio della facoltà di non rispondere, ha chiesto alla Procura di Roma di essere interrogata. Ma non sarà l'unica. Anche il suo compagno, Gianfranco Fini, pur essendosi già sottoposto alle domande dei pm, ha scelto di tornare di nuovo nel palazzo di giustizia della Capitale per chiarire, probabilmente, le contraddizioni tra quanto dichiarato nel verbale del 10 aprile, i particolari emersi successivamente in alcune trasmissioni televisive e riscontri avuti dagli inquirenti alla ricostruzione di Amedeo Laboccetta. Dopo aver ricevuto esattamente un mese fa...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI