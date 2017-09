Pedofilia, Papa Francesco: mai la grazia ai sacerdoti colpevoli di abusi

"Lo scandalo dell'abuso sessuale è veramente una rovina terribile per tutta l'umanità, che colpisce tanti bambini, giovani e adulti vulnerabili in tutti i paesi e in tutte le società". Così Papa Francesco, rivolgendosi alla Pontificia Commissione per la protezione dei minori, presieduta dal cardinale Sean O'Malley. "Per la Chiesa è stata un'esperienza molto dolorosa. Sentiamo vergogna per gli abusi commessi da ministri consacrati, che dovrebbero essere i più degni di fiducia", ha aggiunto.

"La Commissione lavora bene ma deve essere aggiustata un po' con la presenza di qualche vescovo diocesano che conosca il problema proprio in situ. Grazie per pedofilia? Io non ho mai firmato una di queste e mai le firmerò. Io non firmo le sentenze" ha sottolineato. "La Chiesa a tutti i livelli risponderà con le misure più forti a chi ha abusato dei figli di Dio. A tutti i livelli verrà applicato il principio della tolleranza zero contro gli abusi sessuali".