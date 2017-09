Delitto Noemi Durini, il fidanzato non ha sensi di colpa. Trasferito in Sardegna

Ha una personalità borderline, capacità intellettive al limite e non manifesta sensi di colpa. Così è il fidanzato di Noemi Durini, la sedicenne uccisa il 3 settembre dal ragazzo, per il gip che ha confermato il fermo per omicidio premeditato e occultamento di cadavere. Il ragazzo non sembra pentito di quel che ha fatto. Rinchiuso nel carcere di Bari sarà trasferito in Sardegna. Intanto è prevista per l'oggi l'autopsia sul corpo della giovane di Specchia, in provincia di Lecce. Dall'esame si saprà come è stata uccisa la povera Noemi. Poi si deciderà la data dei funerali.