Terremoto a Ischia, paura e black-out

Panico, gente in strada e black-out. La terra ha tremato sull'Isola di Ischia: una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle ore 21.00 in maniera chiara scatenando il caos. Gente in strada e numerose segnalazioni: La scossa è stata avvertita anche a Procida e sul litorale napoletano, in particolare nella zona di Pozzuoli.