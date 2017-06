Caldo senza fine e scorte d'acqua al minimo, l'Italia rischia la siccità

Da Nord a Sud, l'Italia è a rischio siccità ad estate appena iniziata. Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nelle Province di Parma e Piacenza, per la crisi idrica in atto, dovuta a un lungo periodo di siccità partito nell'autunno 2016, aggravato dal caldo estivo e dall'aumento dei flussi turistici che ha portato a un considerevole aumento delle esigenze di acqua.

A Roma la sindaca Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza per regolamentare l'uso dell'acqua potabile, proveniente dalla rete idrica comunale gestita da Acea Ato 2. L'ordinanza mira soprattutto a preservare il livello delle acque del lago di Bracciano, che si è abbassato notevolmente nel corso degli scorsi anni a causa, denuncia la giunta pentastellata, della "mancanza di una politica di tutela della risorsa idrica del lago e delle scarse piogge". Il provvedimento consente i prelievi di acqua potabile per i normali usi domestici e sanitari, inclusi i servizi pubblici di igiene urbana, ma limita l'utilizzo delle risorse idriche per irrigazione di orti e giardini, il riempimento di piscine mobili, il lavaggio di automobili o altri veicoli, qualunque uso ludico che non sia quello del servizio personale.

Durante la presentazione della mostra-convegno Watec Italy 2017 a Palermo, l'osservatorio delle acque ha denunciato un calo delle riserve idriche anche in Sicilia del 15% negli ultimi dodici mesi, facendo mancare negli invasi dell'isola oltre 75 milioni di metri cubi di acqua. Sono essenzialmente tre le grandi sfide che attendono il servizio idrico nazionale, viste attraverso gli esperti di Watec: incrementare la depurazione (4 persone su 10 in Italia non sono collegate a un impianto) e il riuso delle acque reflue; sviluppare la dissalazione, che oggi fornisce soltanto lo 0,1% dell'acqua potabile nel nostro Paese; portare a 80 euro annui pro capite gli investimenti sulla rete idrica, ora fermi a quota 32 euro.

In Piemonte il bacino del Po è sceso al di sotto della media storica. "La combinazione di scarse precipitazioni, temperature elevate e fusione anticipata della neve - registra l'Arpa - influenza negativamente i deflussi superficiali. In alcune sezioni idrometriche del bacino del Po piemontese, si stanno già osservando localmente valori di portata inferiori al minimo deflusso vitale". Le riserve idriche disponibili invasate al 18 giugno 2017 sono stimabili in circa 233 milioni di mc, pari al 60% circa della capacità massima teorica complessiva. Le portate osservate all'idrometro di Isola S. Antonio (in provincia di Alessandria) sezione di chiusura della parte piemontese del bacino del Po, sono quindi al di sotto della media storica; l'ultimo dato disponibile è pari a 204 mc/sec circa 65% in meno del valore medio mensile storico calcolato per il periodo 1995-2015.

Anche l'Emilia Romagna, la Sardegna e la Toscana hanno già dichiarato lo stato di emergenza regionale e a preoccupare maggiormente gli esperti è la mancanza all'appello circa 20 miliardi di metri cubi d'acqua sull'intero territorio nazionale.