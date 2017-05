Si fanno un selfie e precipitano nel fiume Orta: tragedia in Abruzzo

Un selfie fatale durante un tranquillo primo maggio in famiglia. Sono state trasferite all'obitorio dell'ospedale di Chieti per la ricognizione cadaverica le salme dei coniugi trentaduenni di Scerni (Chieti) morti ieri pomeriggio cadendo nelle acque del fiume Orta durante una gita a Caramanico Terme (Pescara), dove stavano trascorrendo il primo maggio insieme ad alcuni famigliari. L'esame servirà a stabilire le cause della morte: poi il magistrato di turno, Valentina D'Agostino del Tribunale di Pescara, deciderà se disporre ulteriori accertamenti prima di restituire le salme alla famiglia.

Secondo la ricostruzioni dell'incidente la coppia di 32 anni Giuseppe Pirocchi e Silvia D'Ercole stava cercando di fare un selfie sul ciglio del burrone quando sotto gli occhi esterrefatti dei figli di cinque e sei anni sono scivolati e precipitati in acqua. Inutili i disperati tentativi dei soccorsi scattati immediatamente ma la zona impervia e le prime ombre della sera non hanno facilitato il recupero dei corpi avvenuto a circa un chilometro di distanza nel territori del Comune di Salle (Pe) con l'ausilio anche di alcuni elicotteri.