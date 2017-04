Macchina fuori controllo, due operai muoiono sulla ferrovia Bolzano-Brennero

Tragedia ferroviaria nella notte a Bressanone in Alto Adige. Due persone sono morte e tre sono rimaste gravemente ferite nello scontro tra due convogli che stavano effettuando lavori di manutenzione programmata lungo al linea ferroviaria del Brennero. Le vittime sono operai. I due locomotori causa il violento impatto si sono incendiati. L'incidente si è verificato nei pressi della stazione di Bressanone. La linea ferroviaria del Brennero è chiusa su entrambi i binari e sul caso è stata Aperta un'inchiesta.

La dinamica

A causare la tragedia ferroviaria lungo la linea del Brennero accaduta attorno alla mezzanotte scorsa a Bressanone in Alto Adige costata la vita a due persone (ci sono anche tre feriti) sarebbe stato un malfunzionamento di una rincalzatrice ferroviaria che stava effettuando lavori lungo la massicciata. Improvvisamente la macchina - usata per rimettere a livello i binari usurati - si sarebbe messa in marcia autonomamente andando a schiantarsi contro un'altra macchina, una profilatrice, sempre impiegata per i lavori di manutenzione programmati da tempo. A seguito del violento impatto i due convogli sono deragliati. Causa la successiva forte esplosione i due locomotori si sono incendiati. Due addetti sono morti sul colpo mentre altri tre sono rimasti feriti gravemente e trasportati negli ospedali di Bressanone e Bolzano.

I soccorsi

Sul luogo dell'incidente, la frazione di Varna non distante dall'ospedale di Bressanone e negli immediati pressi dell'autostrada A22, sono giunti in pochissimo tempo oltre cinquanta soccorritori tra vigili del fuoco, personale sanitario del 118 di Bressanone e Vipiteno, carabinieri e polizia ferroviaria. Il tratto ferroviario èstato posto sotto sequestro. Aperta un'inchiesta da parte della magistratura e di Rfi. La circolazione ferroviaria lungo l'asse del Brennero è interrotta in entrambi i sensi di marcia anche al fine di consentire lo sgombero della macerie. E' stato attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Brennero e Bolzano.