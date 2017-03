Anti terrorismo, sgominata cellula jiadista a Venezia: arrestati tre kosovari

Sono state eseguite stanotte tre ordinanze di custodia cautelare in carcere, un fermo e dodici perquisizioni nell'ambito di un'operazione antiterrorismo nel centro storico di Venezia. Il blitz congiunto di polizia e carabinieri, coordinati dalla Procura distrettuale antimafia e antiterrorismo di Venezia, era diretto verso soggetti stranieri. Una complessa indagine per individuare una cellula terroristica jihadista operante nel centro storico veneziano.

L'input per le indagini è giunto dall'attività di controllo del territorio svolta da polizia e carabinieri. L'attività investigativa ha permesso di individuare i soggetti, studiarne le dinamiche relazionali, la radicalizzazione religiosa e i luoghi di frequentazione, fino a giungere a una conoscenza della loro attività criminale tale da permettere l'esecuzione delle tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e il fermo di un minorenne. Si tratta di persone tutte originarie del Kosovo e presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno.

Il blitz si è svolto stanotte, con l'intervento dei reparti speciali Nocs della polizia e Gis dei carabinieri per l'irruzione nelle abitazioni degli indagati. Contemporaneamente sono state eseguite dodici perquisizioni, tutte in centro storico, tranne una a Mestre e una in provincia di Treviso. Gli arrestati erano pronti a colpire il ponte di Rialto. «Fare un attentato a Venezia significa guadagnarsi subito il paradiso, per quanti miscredenti ci sono qui: bisogna mettere una bomba al Ponte di Rialto». «Sì, buttiamo una bomba e poi: boomm, boomm». È quanto si sono detti due dei quattro kosovari arrestati questa notte a Venezia. «È questa la frase preoccupante e allarmante che abbiamo scoperto nel corso delle intercettazioni avviate già l'anno scorso - ha spiegato il procuratore aggiunto Adelchi D'Ippolito - su questo gruppo di 4 kosovari arrestati nella notte».