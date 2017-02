Tre romeni evadono dal carcere fiorentino di Sollicciano

È caccia all'uomo in Toscana per l'evasione di tre detenuti del carcere fiorentino di Sollicciano. Ieri sera, intorno alle 19, tre romeni sono riusciti a evadere calandosi dalla prima sezione e successivamente scavalcando dal muro di cinta perimetrale dell'istituto penitenziario.

Lo riferisce Giuseppe Proietti Consalvi, vice segretario Generale dell'O.S.A.P.P. - Organizzazione sindacale autonoma Polizia Penitenziaria - che denuncia come l'inagibilità del muro di cinta fosse stata già denunciata da un anno e mezzo e che, "l'Amministrazione Penitenziaria, oltre a fare sopralluoghi non ha provveduto a porre in essere soluzioni al problema denunciato da questa Organizzazione Sindacale".