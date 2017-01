Berlusconi di nuovo nel mirino della Procura: è indagato per corruzione in atti giudiziari

Nuova iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Milano per Silvio Berlusconi. L'ipotesi d'accusa è di corruzione in atti giudiziari per alcune consegne di denaro in contanti, attraverso il ragioniere Giuseppe Spinelli, avvenute fino a pochi mesi fa. L'iscrizione riguarda uno dei filoni del cosiddetto Ruby ter. La notizia è stata confermata negli ambienti giudiziari milanesi. La presunta corruzione riguarderebbe quattro ragazze: Elisa Toti, Aris Espinosa, Miriam Loddo e Giovanna Rigato. Si tratta di un filone del procedimento Ruby ter.