Hotel Rigopiano, recuperati altri cinque corpi. I soccorritori: crediamo nel miracolo

All'Hotel Rigopiano le speranze di trovare qualcuno in vita diminuiscono di ora in ora ma le operazioni continuano. I vigili del fuoco hanno recuperato nella notte tre corpi senza vita e alti due questa mattina , non ancora identificati. Il bilancio ufficiale della tragedia, in base a quanto riferito dalla Prefettura di Pescara, è così di 23 vittime, 6 dispersi e 11 superstiti.

Gli undici superstiti sono il cuoco Giampiero Parete e il "tuttofare" dell'hotel Fabio Salzetta ai quali si aggiungono la moglie di Parete, Adriana Vranceanu e il figlio Gianfilippo. Altri tre bambini sono stati estratti dalle macerie: l'altra figlia di Parete, Ludovica, Edoardo Di Carlo e Samuel Di Michelangelo. Tra i sopravvissuti Giampaolo Matrone e Francesca Bronzi. Dimessi dall'ospedale di Pescara lunedì i due fidanzati Vincenzo Forti e Giorgia Galassi (25 e 22 anni) di Giulianova (Teramo).

Mentre non si fermano le ricerche all'Hotel Rigopiano a Farindola si sono celebrati ieri, sotto la pioggia battente, i funerali di Alessandro Giancaterino, 42 anni, maitre dell'albergo del Gran Sasso travolto dalla valanga. Nella chiesa di San Nicola Vescovo si è riunito tutto il paese per dare l'ultimo saluto a una delle vittime della tragedia. Tra i banchi della chiesa c'erano i familiari di Alessandro, gli amici di sempre, il sindaco Ilario Lacchetta e il prefetto di Pescara Francesco Provolo. "Il nostro cuore è lì, sepolto sotto le macerie - ha detto il sindaco intervenendo durante la cerimonia - insieme alle persone che non ce l'hanno fatta. Abbiamo perso un pezzo di cuore".

A sette giorni dalla valanga che lo ha distrutto si spera ancora di trovare in vita qualcuno in qualche sacca d'aria tra neve, detriti e strutture dell'albergo. "Chi lavora in quelle condizioni - ha sottolineato il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio - lavora come se ci fossero da recuperare persone vive. La speranza c'è sempre, perché quegli eventi possono aver dato luogo a situazioni molto particolari". Ma sul Rigopiano pende anche l'inchiesta per accertare eventuali responsabilità nella tragedia. "Il fascicolo di indagine è uno solo, è a carico di ignoti e per due qualificazioni giuridiche: disastro colposo e omicidio plurimo colposo", ha detto Cristina Tedeschini, procuratore aggiunto di Pescara. L'inchiesta "riguarda tutte le circostanze relative alla realizzazione di un albergo lì, al suo esercizio, al tema della viabilità rispetto a quella struttura", ha spiegato il magistrato. Indagini in cui, se dovesse emergere che era stata ordinata l'evacuazione della struttura e questo ordine non è stato dato da chi avrebbe dovuto, si potrebbe parlare di responsabilità penale. Tutta questa vicenda - aggiunge il procuratore - apre tanti tavoli di valutazione di responsabilità, il mio è solo quello penale".

Tra i morti accertati c'è anche Stefano Feniello, il cui decesso è stato confermato dal padre che ha riconosciuto il corpo del figlio da un tatuaggio. Il giovane, 28enne originario di Valva in provincia di Salerno, era andato in vacanza insieme alla fidanzata, Francesca Bronzi per festeggiare il suo compleanno e i cinque anni di fidanzamento. Nei giorni scorsi il padre del ragazzo aveva alimentato le polemiche sui soccorsi: "Francesca con la luce del telefonino illuminava il braccio di mio figlio. Lo chiamava ma non rispondeva. Quando sono arrivati i soccorsi lei è stata invitata ad avvicinarsi al buco. Non sono scesi, hanno fatto un buco dove era l'altra coppia. Lei si è dovuta avvicinare a quel buco. E' uscita dicendo 'il mio ragazzo è sotto'. Ho chiesto 'siete scesi sotto dove c'era l'altra persona?'. Mi hanno risposto 'non lo so'. Presumo che sia mio figlio, e presumo che se c'era un filo di speranza ora non ci sia più", aveva detto Feniello nei giorni scorsi.

Stanno bene i figli di Lupo e Nuvola, i due pastori abruzzesi che si erano salvati dalla tragedia dell'hotel Rigopiano, venendo ritrovati a valle dopo la catastrofe. I tre cuccioli sono stati trovati vivi all'interno del locale caldaia dove erano rimasti imprigionati al momento della slavina. A scovarli i vigili del fuoco impegnati da giorni a scavare senza sosta nella neve per tirare fuori gli ospiti dell'albergo travolto dalla valanga di mercoledì scorso (FOTO)

Intanto a Campotosto la diga, che è la seconda più grande d'Europa per portata, è sorvegliata speciale. Si teme che a causa delle continue scosse di terremoto possa cedere con un conseguente, e terribile, effetto Vajont.