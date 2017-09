Se l'ologramma rock di Franz Zappa fa litigare tutta la famiglia

Chissà cosa ne penserebbe Frank Zappa. Il suo ologramma sta spaccando la famiglia. La "Zappa Family Trust" (associazione di eredi che amministra il patrimonio del compositore) ha deciso di riportarlo in vita digitalmente e di farlo salire sui palchi di tutto il mondo accompagnato dai suoi amici. Peccato che non tutti i figli sono d'accordo. E se Ahmet e Diva non vedono l'ora di iniziare, Dweezil si è già tirato indietro, facendo sapere che non ha nessuna intenzione di partecipare alla tournée. Peccato che si è sfilato dall'operazione-ologramma anche Adrian Belew, altro asso della chitarra e storico collaboratore del musicista. Tutto questo rischia di mandare all'aria il progetto. A solo un anno dal venticinquennale della scomparsa del genio di Baltimora.