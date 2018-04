Gaffe sul sito giallorosso, online i biglietti Roma-Liverpool ma il sorteggio è domani

Roma-Liverpool il 2 maggio, il sorteggio anzitempo arriva direttamente dal sito ufficiale del club giallorosso, con tanto di biglietti in vendita per la semifinale di Champions League. Ma si è trattato di un errore, naturalmente, perché solo domani alle 13 si saprà quale sarà l’avversaria del prossimo turno, quando dall’urna di Nyon verrà pescata una delle terribili tre squadre rimaste in gara: Bayern Monaco, Real Madrid e, appunto, il Liverpool. Il piccolo problema tecnico che si è verificato oggi nella sezione "cambio utilizzatore" non è sfuggito al web e, pure se è stata online per pochissimi minuti, l'accoppiata giallorossi-Reds è stata subito immortalata nel classico screenshot. In realtà, gli addetti ai lavori stavano facendo delle prove inerenti alla vendita dei tagliandi che comincerà molto probabilmente subito dopo il sorteggio. Se il pronostico si avvererà lo scopriremo tra meno di 24 ore...