La Roma ritrova capitan De Rossi

Doppia seduta di lavoro a Trigoria per gli uomini di Di Francesco. Proprio come ieri, la Roma è scesa in campo sia al mattino sia nel pomeriggio in vista della sfida di San Siro contro l’Inter. De Rossi è prossimo al rientro in gruppo, oggi ha continuato l’individuale in entrambe le sessioni, ma domani dovrebbe tornare a sudare con i compagni, prenotando un posto da titolare nella partita di domenica sera. Defrel, invece, va più piano per il semplice fatto che è fermo da quasi due mesi e al massimo potrà puntare alla panchina: le sue condizioni sono da valutare giorno per giorno, l’obiettivo è riprendere gli allenamenti con la squadra entro il weekend e strappare la convocazione. Sarà Eusebio ad avere l’ultima parola e potrebbe anche decidere di rimandare la chiamata al 24 nella famosa gara da recuperare con la Sampdoria. I giallorossi hanno fatto un lavoro di forza in palestra ed esercizi di rapidità in campo, poi si sono divisi per reparti, concentrandosi sui movimenti difensivi e offensivi in base al ruolo. Tanta tattica nella seconda seduta del giorno, terminata con la classica partitella. Domani appuntamento singolo nel pomeriggio.