Francesco Totti in pista al Cirque du Soleil

Per una sera il numero 10 della Roma Francesco Totti ha voluto trascorrer una serata con la moglie Ilary e i suoi figli sotto lo chapiteau del Cirque du Soleil per assistere allo spettacolo di Amaluna che fino al prossimo 11 giugno è a Roma in viale Tor di Quinto. Riconosciuto da quasi tutti il cast internazionale Totti al termine dello show ha voluto congratularsi di persona con tutti i protagonisti. "Sono davvero dei campioni - ha detto il numero dieci giallorosso - fanno dei numeri davvero spettacolari".