A pranzo con il derby: Roma-Lazio il 30 aprile si giocherà alle 12.30

Dopo i due derby di Coppa in notturna, Roma-Lazio torna a giocarsi sotto il sole, precisamente alle 12.30 di domenica 30 aprile. Stesso orario scelto per un’altra stracittadina, quella di Milano, che si giocherà questo sabato a San Siro: una scelta fatta per favorire il mercato televisivo dell’est.

Con due club "adottati" dai cinesi è stata sicuramente una decisione azzeccata, e in più l’appuntamento dell’ora di pranzo è secondo solo a quello della domenica sera, per cui gli ascolti alti fanno felici anche le emittenti italiane. Per le romane il discorso è un po’ diverso, ma mostrare il derby in Cina potrebbe aiutare l’espansione del marketing delle società, con Pallotta particolarmente interessato visto che è alla ricerca di un main sponsor e proprio dall’Oriente aveva ricevuto telefonate importanti nell’ultimo periodo.

Come nel caso di Inter-Milan, si tratterà di una prima volta per Roma e Lazio: sarà un derby dall’orario inedito. Classica invece la scelta della Lega di Serie A per altri due big match con protagonisti i giallorossi: domenica 7 maggio alle 20.45 la sfida con il Milan, esattamente una settimana dopo, stessa ora, lo scontro diretto con la Juventus.