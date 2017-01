Luciano Spalletti gela i tifosi della Roma: Io alla Juventus? Allenerei ovunque

Mettiamola così quanto era allenatore della Roma Fabio Capello, interrogato, giurò: "Io alla Juventus? Mai, sono scelte di vita". Poi, nel giro di 24 ore, il tecnico friulano cambiò idea e decise di trasferirsi alla corte bianconera. Un sgarbo che nella Capitale non hanno mai veramente digerito. Così come non hanno mai digerito i "tradimenti" di Emerson e, ultimo in ordine di tempo, di Miralem Pjanic. Dopotutto la rivalità tra giallorossi e bianconeri ha origini lontane. E pure Radja Naingoolan, un altro che ha giurato di non vestire mai la maglia della Juventus, era stato chiaro: "Pjanic alla Juve? Gli ho già detto che non mi deve più parlare".

Così fa un certo effetto ascoltare oggi le dichiarazioni di Luciano Spalletti. Il tecnico romanista, alla vigilia della sfida con il Genoa, è stato "stuzzicato" dai giornalisti che gli hanno chiesto se allenerebbe mai la Juventus (negli ultimi giorni sono circolate diverse voci sul fatto che questo sarà l'ultimo anno di Massimiliano Allegri ndr). E non si è nascosto: "Se andrei mai alla Juventus? Che domandina facile... mi coglie di sorpresa ma faccio questo come lavoro, sono un professionista. Non vedo perché metterci solo la Juve, mettiamoci la Fiorentina, l'Inter, il Milan. Faccio questo come lavoro, se continuo ad allenare andrei da tutte le parti". Insomma, nessuna promessa alla Capello o alla Nainggolan. Chissà che non sia questo il modo migliore per garantirsi un futuro in giallorosso. Chissà cosa ne pensano i tifosi?