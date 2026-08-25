Salvini: Vannacci vuole togliere aborto. Io sono per la vita, ma non voglio tornare indietro

25 agosto 2026

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2026 "Ma attacca ogni giorno il Governo. Ci sono le elezioni a Reggio Calabria fra un mese. È un candidato di Vannacci che era parte di Forza Italia fino all'altro ieri e si candida contro il centrodestra. E la mia domanda è: come fai a candidarti contro il centrodestra e poi chiedere di far parte del centrodestra? Deve decidere." Così il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini in un punto stampa al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev