Fontana (Lombardia) al Meeting di Rimini: Aumentare Pac e no alla gestione centralizzata del fondo

25 agosto 2026

(Agenzia Vista) Rimini, 25 agosto 2026 "Ma noi ci stiamo battendo per cercare di ottenere due risultati: innanzitutto riteniamo che il fondo dovrebbe essere incrementato, quantomeno parificato a quello degli anni passati tenendo conto della svalutazione che c'è stata in questi anni. E poi, soprattutto, la cosa che più ci preoccupa è questa proposta di gestione centralizzata dei fondi che credo sarebbe estremamente negativa per i territori, per un territorio come la Lombardia che con questi fondi riesce ad organizzare anche la propria politica industriale, oltre che le politiche legate alla formazione, oltre che a tutte quelle politiche che consentono uno sviluppo più vibrante." Così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in un punto stampa al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev