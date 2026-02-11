Leggi il settimanale
Leggi
Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Giorno del Ricordo, Tajani: "Noi ricordiamo, memoria è fondamentale per perdono e riconciliazione"

A seguire

Video Vista

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 "Oggi noi ricordiamo. Oggi non ci voltiamo dall'altra parte, quando parliamo di quella immane tragedia vissuta da tantissimi italiani gettati nelle foibe o cacciati dalle proprie case solo perché italiani. Ogni autentico percorso di riconciliazione può nascere solo dal ricordo. Dal ricordo deriva la consapevolezza del dolore e da questa può maturare il perdono. Per questa ragione, lavoriamo senza sosta per mettere insieme tutte le informazioni a disposizione: registri, fotografie, oggetti di uso comune, perfino le povere spoglie consegnate dagli aguzzini di Tito all'oscurità dell'abisso. In un mondo sempre più complesso e attraversato da conflitti che hanno spesso nei bambini e nei più fragili le prime vittime, il nostro pensiero va ai tanti innocenti che in quegli anni terribili sparirono nelle foibe per una sola ragione: perché italiani. Fu un atto brutale di pulizia etnica, che ancora oggi colpisce per la sua ferocia e che tuttavia resta in larga parte poco conosciuto" così il Ministro Tajani intervenendo alla commemorazione dell'eccidio delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e istriano alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Dai blog