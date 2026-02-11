Giorno del Ricordo, Tajani: "Noi ricordiamo, memoria è fondamentale per perdono e riconciliazione"

11 febbraio 2026

(Agenzia Vista) Roma, 10 febbraio 2026 "Oggi noi ricordiamo. Oggi non ci voltiamo dall'altra parte, quando parliamo di quella immane tragedia vissuta da tantissimi italiani gettati nelle foibe o cacciati dalle proprie case solo perché italiani. Ogni autentico percorso di riconciliazione può nascere solo dal ricordo. Dal ricordo deriva la consapevolezza del dolore e da questa può maturare il perdono. Per questa ragione, lavoriamo senza sosta per mettere insieme tutte le informazioni a disposizione: registri, fotografie, oggetti di uso comune, perfino le povere spoglie consegnate dagli aguzzini di Tito all'oscurità dell'abisso. In un mondo sempre più complesso e attraversato da conflitti che hanno spesso nei bambini e nei più fragili le prime vittime, il nostro pensiero va ai tanti innocenti che in quegli anni terribili sparirono nelle foibe per una sola ragione: perché italiani. Fu un atto brutale di pulizia etnica, che ancora oggi colpisce per la sua ferocia e che tuttavia resta in larga parte poco conosciuto" così il Ministro Tajani intervenendo alla commemorazione dell'eccidio delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e istriano alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev