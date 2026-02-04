Musumeci: Sospensione tributi, sostegno reddito e imprese a popolazioni colpite da ciclone e frana

(Agenzia Vista) Roma, 4 febbraio 2026 “Quanto alle misure da adottare a sostegno delle popolazioni colpite da ciclone e frana, il Governo sta elaborando una serie di iniziative: sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, dei termini processuali e amministrativi, misure in materia di ammortizzatori sociali per i lavori del settore privato e misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, misure di sostegno per il recupero della capacità produttiva, misure di sostegno alle imprese esportatrici danneggiate, semplificazioni procedurali, misure di sostegno al comparto turistico, stanziamenti straordinari per le attività di protezione civile, funzionali anche al ripristino e all'assistenza alla popolazione, alla prevenzione e alla riduzione del rischio residuo, misure per la delocalizzazione, ove questa dovesse essere una soluzione voluta dalle autorità locali, misure di potenziamento della risposta operativa di protezione civile. Il governo Meloni nei prossimi giorni provvederà a integrare alle tre regioni interessate le risorse che dovranno consentire gli interventi nel più breve tempo possibile e con la migliore qualità possibile” così il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci nell'Informativa in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio di Sicilia, Calabria e Sardegna. Senato tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev