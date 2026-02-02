Milano Cortina, Fontana (Lombardia): "Ruolo dei volontari sarà fondamentale per le Olimpiadi"

(Agenzia Vista) Milano, 02 febbraio 2026 "Io credo che questa sera si possa dire che siamo entrati nelle Olimpiadi. Non sono ancora state inaugurate, ma questa sera di fatto iniziano, perché inizia il lavoro dei volontari, inizia il lavoro di tutte le persone che dovranno rendere veramente spettacolari le nostre Olimpiadi. Io credo che loro siano fondamentali, siano fondamentali per il lavoro che fanno, siano fondamentali per l'apporto che riusciranno a farci avere, ma soprattutto siano fondamentali perché rappresentano lo spirito olimpico. Fra i volontari ci sono persone che hanno chiesto le ferie per venire a fare volontariato: questo vuol dire che riconoscono nel profondo i valori dello sport, i valori che derivano dalle Olimpiadi. Io credo che se ci fossero più volontari, le cose anche nel mondo andrebbero meglio" così il presidente della Lombardia Attilio Fontana, a margine della festa dei volontari per le Olimpiadi a Bormio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev